Марсоход NASA снял марсианское небо перед рассветом

NASA поделилось снимком предрассветного Марса, сделанным марсоходом Perseverance с помощью навигационной камеры Navcam1 в марте 2025 года во время его 1433-й одиночной миссии на Красной планете.

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Кроме того, что аппарат снял момент марсианского рассвета, на снимке также присутствует спутник Марса, Деймос, хотя из-за своего небольшого размера и орбиты объект выглядит иначе, чем земная луна.

Представители NASA неоднократно отмечали, что агентство стремится не только получать сугубо научные снимки, но и познакомиться с повседневной «жизнью» Perseverance и задокументировать деятельность ровера, чтобы создать архив его работы на Марсе.