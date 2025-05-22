Почему смартфон лучше заряжать без чехла

Мы заряжаем свои смартфоны практически каждый день. Однако если ставить их на зарядку в чехле, то это плохо скажется на батарее.

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При зарядке в чехле смартфон рискует перегреться. Всё потому, что вентиляция в этом случае нарушается.

Постепенно можно заметить и ухудшение работы смартфона, если заряжать его прямо в чехле. Аккумулятор будет сильно изнашиваться, сократится время работы устройства. В дальнейшем ухудшится и производительность гаджета.

При зарядке в чехле телефон вам придётся заряжать гораздо дольше, чем без этого аксессуара. Поэтому лучше снимайте всё перед тем, как подзарядить гаджет.