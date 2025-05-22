Попытки MediaTek выйти на рынок ноутбуков с Windows провалились

MediaTek столкнулась с серьезными трудностями при попытке выйти на рынок ноутбуков с Windows. Несмотря на слухи о сотрудничестве с NVIDIA и планах представить новый чип, производители ноутбуков и Microsoft пока не проявляют интереса к этим разработкам.

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MediaTek намеревалась предложить свой чип Kompanio Ultra 910, созданный по передовому техпроцессу 3 нм от TSMC, в качестве основы для ноутбуков с Windows. Однако по последним данным, ни один крупный производитель не выразил готовности использовать этот чип. Даже Microsoft, от поддержки которой зависит интеграция в экосистему Windows, не демонстрирует желания сотрудничать с MediaTek в этом направлении.

В результате Qualcomm остается практически единственным игроком на рынке ARM-чипов для Windows-устройств.