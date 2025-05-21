Обнаружено место, куда привозят украденные iPhone со всего мира

Журналисты Financial Times провели расследование о краже iPhone по всему миру и выяснили, что всемирный «дом украденных смартфонов» находится в Китае. Такое название они дали башне Feiyang Times в районе Хуацянбэй города Шэньчжэнь.

В качестве примера «путешествия» украденного смартфона журналисты привели случай британского предпринимателя Сэма Амрани, который лишился своего iPhone 15 Pro во время прогулки, когда гаджет из его рук вырвали два злоумышленника на электровелосипедах. С помощью локатора мужчина отследил весь путь длиной почти в десять тысяч километров, который его телефон проделал за очень непродолжительное время.

Согласно приложению, сразу после кражи iPhone оказался в одной из лондонских подпольных мастерских по ремонту смартфонов. После этого он побывал на нескольких адресах в столице Великобритании, а уже через неделю находился в Гонконге, откуда его быстро доставили в Шэньчжэнь. Путешествие смартфона закончилось во Feiyang Times.

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Данное строение знаменито тем, что там можно отремонтировать или обновить iPhone. При этом, согласно информации FT, оно также является крупнейшим рынком украденных устройств. Более того четвертый этаж здания имеет свою собственную специализацию: реализация поддержанных iPhone из Европы и США. В связи с этим журналисты прозвали его «домом украденных iPhone».