Таинственный подводный вулкан может извергнуться в 2025 году

Ученые предупредили, что один из самых активных подводных вулканов мира — Axial Seamount — может извергнуться уже в 2025 году. Он расположен почти в километре под водой и примерно в 1100 км к северо-западу от Сан-Франциско. Об этом сообщает Los Angeles Times (LAT).

© NASA

Axial Seamount был открыт лишь в 1980-х и с тех пор извергался трижды — в 1998, 2011 и 2015 годах. Несмотря на активность, вулкан не представляет угрозы для прибрежных районов США: он извергает лаву плавно, без взрывов, как вулканы на Гавайях или в Исландии, и не вызывает цунами.

Ученые пристально наблюдают за вулканом благодаря системе подводных датчиков, и сейчас фиксируют характерное «надувание» поверхности морского дна, что указывает на приближение извержения. Аналогичные деформации наблюдались перед предыдущими извержениями, в том числе перед тем, как Чадвик и его коллега Скотт Нунер успешно спрогнозировали извержение 2015 года.

Хотя точные даты назвать сложно, исследователи предполагают, что новое извержение может произойти до конца 2025 года. Пока подводная сейсмическая активность остается умеренной, но медленное накопление давления продолжается.

Axial Seamount расположен в зоне расхождения тектонических плит и находится над горячей магматической точкой — идеальное сочетание для частых извержений. Это делает его уникальной «лабораторией» для изучения предсказуемости вулканической активности.

В отличие от более опасных вулканов на суше, эксперименты с прогнозами здесь не несут риска для людей. Однако, как отмечают ученые, успехи в прогнозировании извержений Axial Seamount могут помочь в будущем точнее предсказывать поведение более опасных вулканов.