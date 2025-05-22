Раскрыта особенность рыб-клоунов

Исследователи проанализировали, как меняется длина рыб-клоунов во время «волн тепла». Оказалось, что эти животные уменьшаются в размерах, чтобы справиться с тепловым стрессом. Судя по всему, такое поведение очень распространено в популяции: из 134 рыб, которых исследовали ученые, 100 уменьшили свой размер. Работа опубликована в журнале Science Advances.

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Волны тепла — это связанные с изменением климата периоды сильного повышения температуры окружающей среды на протяжении нескольких дней. Такое воздействие вызывает сильный стресс у большинства живых организмов, в том числе у человека.

Ученые решили узнать, как рыбы-клоуны — бело-оранжевые рыбки, обитающие в актиниях, переживают периоды сильного повышения температуры. Исследователи проанализировали, как менялась длина 134 животных в течение пяти месяцев. При этом они измеряли температуру воды каждые 4-6 дней во время волны тепла. Оказалось, что рыбы-клоуны могут становиться короче в ответ на тепловой стресс. Из 134 животных уменьшились 100 особей. Ученые обнаружили, что это повышает шанс выжить на 78%. Также ученые отметили, что рыбы-клоуны чаще переживают волны тепла, если уменьшаются одновременно со своими партнерами по размножению.

«Речь идет не только о том, чтобы стать тоньше в стрессовых условиях, эти рыбы буквально становятся короче. Мы пока не знаем точно, как они это делают, но нам известно, что некоторые другие животные тоже могут так делать. Например, морские игуаны могут реабсорбировать часть своего костного материала, чтобы также уменьшаться во время экологического стресса», — рассказала Мелисса Верстиг из Ньюкаслского университета.

Ученые отмечают, что уменьшение размеров отдельных особей может объяснить, почему в Мировом океане размеры рыб быстро сокращаются. Судя по всему, так они адаптируются к сильному потеплению.