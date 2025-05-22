Infinix открыла предзаказ на серию смартфонов NOTE 50 в России

Infinix открыла предзаказ на новые смартфоны серии NOTE 50 в России. Все устройства уже доступны в магазинах и онлайн-платформах DNS и Ситилинк. Владельцы старшей модели получат в подарок новые TWS-наушники Infinix AI Buds.

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Устройства имеют легкий и прочный металлический корпус из сплава ArmorAlloy™, который сочетает дамасскую сталь и авиационный алюминий. Встроенный индикатор Bio-Active Halo AI позволяет измерять уровень кислорода в крови.

Флагман NOTE 50 Pro+ 5G+ выделяется камерой Sony IMX896 с 50 Мп и оптической стабилизацией. В смартфоне также установлен перископический модуль с трехкратным оптическим и шестикратным цифровым зумом, который позволяет приближать изображение до 100 раз без потери качества. Для панорамных снимков предусмотрен сверхширокоугольный объектив на 8 Мп.

Все модели оснащены емкими батареями с технологией быстрой зарядки 3.0. Флагман поддерживает зарядку мощностью 100 Вт и заряжается полностью всего за 32 минуты. Младшие модели имеют зарядки 90 Вт и 45 Вт соответственно, а также беспроводную зарядку до 50 Вт у старшей версии.

NOTE 50 Pro+ 5G+ работает на процессоре MediaTek Dimensity 8350 Ultimate и поддерживает улучшенный Wi-Fi с автоматическим выбором сети и снижением энергопотребления. Смартфон оснащен системой охлаждения и обеспечивает низкую задержку для игр и видеозвонков. Дисплей AMOLED с частотой обновления 144 Гц имеет сертификат TÜV Rheinland для защиты глаз.

Все устройства получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP64, NFC и инфракрасный модуль для управления техникой. Встроенный индикатор Bio-Active Halo AI не только сигнализирует о событиях, но и измеряет уровень кислорода в крови.

Фирменные AI-наушники, которые обеспечивают перевод разговоров в реальном времени на 162 языка.

Цены на модели варьируются от 19 999 рублей за младшую до 42 999 рублей за флагманскую версию.