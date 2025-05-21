JAXA объявило о завершении миссии первого космического парусника

Японское агентство аэрокосмических исследований официально прекратило эксплуатацию и завершило поисковые операции IKAROS — первого космического зонда, успешно продемонстрировавшего применение технологии солнечного паруса. Об этом сообщается на сайте JAXA.

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IKAROS вывели в космос 21 мая 2010 года. Он должен был на практике проверить возможность использования энергии солнечного света в качестве источника движения в открытом космосе. Данная задача была успешно выполнена — зонд развернул парус площадью 200 квадратных метров и под действием солнечного света начал набирать скорость. В результате IKAROS не только продемонстрировал управляемый полет без двигателей, но и стал первым гибридным аппаратом, что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Активная работа зонда продолжалась до декабря 2011 года, после чего на его борту почти закончилось топливо и он стал переходить в длительные периоды спячки. Вплоть до мая 2015 года JAXA удавалось восстановить с IKAROS связь, но после этого она была потеряна навсегда. Несмотря на это агентство продолжало отслеживать его местоположение в течение последующих десяти лет.

«Японское агентство аэрокосмических исследований завершит эксплуатацию IKAROS и поисковые работы космического аппарата 15 мая 2025 года. После этой даты JAXA больше не будет отслеживать зонд, все операции будут прекращены», — говорится в тексте.

Опыт IKAROS послужил основной для будущих миссий. В частности, уже ведется разработка сверхлегкого аппарата PIERIS с маневренным солнечным парусом, способным точно регулировать ориентацию и орбиту. Кроме того элементы технологии IKAROS планируют применить в проектах следующего поколения — от модернизированной миссии Hayabusa2 до программ по исследованию внешней Солнечной системы, таких как OPENS.