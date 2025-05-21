Илон Маск прокомментировал модель слияния двух черных дыр

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал видео с результатом моделирования слияния двух черных дыр.

На опубликованных кадрах можно увидеть то, как может выглядеть слияние двух подобных космических тел. Кроме того, в описании к видео говорится, что пиковая мощность от этого процесса превысила бы мощность всего света, излучаемого всеми звездами в наблюдаемой Вселенной.

Как написал Маск, такой процесс стал бы отличным генератором энергии — совсем недавно предприниматель заявил, что ему нужен целый тераватт мощности (такой объем энергии вырабатывают все США).

«Вот это — настоящий генератор!», — заявил он.

Согласно моделированию, мощность излучения гравитационных волн при слиянии двух черных дыр может достигнуть 36 септиллионов йоттаватт — 3,6 × 1049 ватт.