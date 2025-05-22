Как избежать утечки данных при продаже и ремонте смартфона

Перед продажей или ремонтом смартфона важно удалить с него все персональные данные, чтобы избежать утечки личной информации. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

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По его словам, лучше делать это с помощью специальной программы, чтобы новый владелец не мог восстановить что-то из памяти гаджета. Кроме того, важно вытащить или отформатировать съемную флэшку, потому что данные могут вытащить и из нее. Однако эксперт отметил, что удалить данные со сломанного телефона может быть невозможно.

«В этой ситуации единственный возможный способ обезопасить их — поменять пароли во всех важных аккаунтах с другого устройства. Если же поломка несущественная, например, нужно заменить динамик, ремонт обычно занимает немного времени. Просто стоит договориться, чтобы мастер сделал работу при владельце», — отметил Курочкин.

Исследование компании edna, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru» до этого показало, что более 25% россиян активно используют приложения, скачивают все, что может пригодиться, и даже не запоминают, что именно установлено на телефоне.