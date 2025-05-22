В высокогорье Китая найдены следы древнейшей цивилизации

В ходе археологических изысканий на территории юго-западного Китая была выявлена уникальная находка — следы древнего высокогорного поселения, относящегося к неолитической эпохе. Это открытие произошло в районе Сицзян, где условия для работы исследователей осложняются из-за больших высот. Работы по изучению этого региона начались в 2019 году.

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За время раскопок было установлено, что данное поселение является одним из самых ранних известных неолитических объектов, находящихся на высоте от 4410 до 4430 метров. В собранной коллекции артефактов представлены предметы возрастом от 2000 до 4800 лет, включая каменные орудия труда и другие исторические остатки.

Радиоуглеродный анализ показал, что население, обитавшее здесь, является прямыми предками современных коренных народов плато Цинхай-Сицзян. Полученные результаты указывают на то, что доисторическая культура в центральной части Сицзяна существует более 4000 лет.