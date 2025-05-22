Ученые подтвердили существование биофотонов в живых организмах

Учёные из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады подтвердили существование биофотонов — слабого светового излучения живых организмов. Исследование с участием кресс-салата, карликового зонтичного дерева и лабораторных мышей опубликовано в журнале Physical Chemistry Letters.

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В ходе эксперимента мышей помещали в темную камеру и снимали в течение часа, затем усыпляли и продолжали наблюдение при той же температуре тела. Было выявлено значительное снижение количества излучаемых фотонов после смерти. Аналогично, повреждённые участки листьев светились ярче здоровых на протяжении 16 часов, что связывают с активными формами кислорода.

Несмотря на критику о слабом сигнале, физик Вахид Салари и его команда уверены в регистрации ультраслабого фотонного излучения (UPE), исходящего только от живых тканей.

Биофотоны — это фотоны света в ультрафиолетовом и видимом спектрах (200–1000 нанометров), связанные с биохимическими реакциями в клетках. Их появление обусловлено изменениями жиров и белков под воздействием стрессов — температур, токсинов и инфекций.

В перспективе биофотоны могут стать эффективным неинвазивным маркером для диагностики стрессовых состояний у людей, животных и растений, открывая новые возможности для медицины и сельского хозяйства, сообщает Мойка78.