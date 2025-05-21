Роль молний в формировании жизни может быть преувеличена

Ученые из Великобритании выяснили, что роль молний в формировании жизни на планете может быть преувеличена. Об этом сообщает Space.com.

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Как выяснила группа исследователей под руководством Дениса Сергеева из Университета Бристоля в Великобритании, сегодняшнее представление о роли молний в зарождении жизни может не соответствовать действительности. К такому выводу ученые пришли после исследования планеты Проксима b, которая находится в ближайшей к Солнцу системе.

Во время исследования ученые смоделировали атмосферу на планетах, подобных Проксиме b. Согласно модели, на таких планетах могут происходить сильные грозовые разряды, но они отличаются от земных. К примеру, их частота значительно ниже из-за отличий в атмосферном давлении. Кроме того, планеты похожие на Проксиму b часто расположены к звезде только одной стороной — из-за этого большинство молний также появляется только на «дневной» половине.

Такое неравномерное распределение и отличия в частоте расходятся с представлениями о том, что удар молнии играет важную роль в формировании пребиотических соединений на поверхности планет. Считается, что на Земле удары молний повлияли на образование сложных химических соединений, из которых позже появились первые формы жизни. Однако молнии, которые вероятно происходят на Проксиме b, могут давать иной эффект.

Ранее группа ученых из Китая подвергла сомнению представления о ранних этапах жизни на Земле.