Google смогла продлить время работы часов от одного заряда

На ежегодной конференции Google I/O компания Google официально представила новую версию своей операционной системы для смарт-часов – Wear OS 6. Главной особенностью обновления, по заявлению разработчиков, станет значительное увеличение времени автономной работы устройств. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Google

По данным Google, Wear OS 6 обеспечивает 10-процентное увеличение автономности по сравнению с предыдущей версией Wear OS 5. Этот прирост стал возможным благодаря «оптимизациям платформы Wear OS».

Wear OS 6 также получила ранее анонсированный дизайн Material 3 Expressive, который также будет интегрирован в Android 16, выход которого ожидается в следующем месяце. Дизайн полностью оптимизирован для круглых дисплеев и поддерживает динамическую цветовую палитру.

В рамках обновления плитки (Tiles) станут «более единообразными и удобными для быстрого просмотра». Введена новая трехслойная компоновка плиток (заголовок, основное содержимое и нижний слот) для улучшения визуальной согласованности в карусели плиток.

Первая предварительная версия Wear OS 6 для разработчиков (Developer Preview) уже доступна. Широкой публике Wear OS 6 станет доступна «позже в этом году», более точные сроки Google пока не раскрывает.