Китай впервые осуществил 5G-видеозвонок напрямую через спутник

Китайские ученые впервые в мире провели прямой широкополосный 5G-видеозвонок со спутника на обычный смартфон, опираясь на международный стандарт 5G Non-Terrestrial Network (NTN).

© Naukatv.ru

Тест, организованный China Satellite Network Group, прошел в мае с демонстрационного сети спутников Guowang, рассчитанной на 13 000 аппаратов и призванной конкурировать с Starlink от SpaceX. Об этом сообщил портал South China Morning Post.

По словам Лян Баоцзюня, главы China SatNet:

«Мы завершили тест на основе стандарта 5G NTN и проверили ключевые элементы архитектуры интегрированной сети “космос–земля”. Благодаря NTN-спецификациям телефон напрямую подключался к спутнику по тем же протоколам, что и в наземных 5G-сетях, без дополнительного оборудования»

Главная цель технологии — предоставить мобильную связь в самых удаленных регионах, заменяя части наземной инфраструктуры и обеспечивая устойчивое покрытие для морских, авиационных и аварийно-спасательных служб, а также автономных систем.

Задержка при использовании геостационарных спутников достигает около 400 мс из-за расстояния до орбиты, а для обеспечения адекватного покрытия низкоорбитальные системы требуют тысяч аппаратов и значительных инвестиций. Поэтому, по мнению экспертов, спутниковая связь скорее дополнит, чем заменит наземные сети, даже в полностью покрытых 5G-сетями странах.

Предыдущие эксперименты с прямой спутниковой связью ограничивались отправкой SMS или голосом и использовали проприетарные протоколы. Так, в 2020 году Lynk Global впервые отправила текстовое сообщение с орбитального спутника на стандартный телефон, а в 2024 году SpaceX и T-Mobile продемонстрировали передачу SMS через Starlink. В Японии, в апреле 2025 тоже продемонстрировали прямой широкополосный видеозвонок через LEO-спутник на не-модифицированный смартфон, но реализованный на проприетарной сети AST SpaceMobile, а не через общий 5G-NTN стандарт.

Все эти условия требовали модификаций аппаратов или нестандартных сетевых решений и не соответствовали общим 5G-стандартам. Китайский тестовый звонок через 5G NTN гарантирует, что будущие спутниковые сервисы будут работать на всех смартфонах и в любых сетях, поддерживающих 5G.