Суббренд Vivo представил съемную систему охлаждения для смартфонов

Компания iQOO (суббренд Vivo. – «Газета.Ru») представила магнитный кулер для смартфонов Magnetic Cooling Back Clip Pro. Главной особенностью новинки стала пиковая мощность охлаждения в 36 Вт, обеспечивающая значительное снижение температуры мобильных устройств при высоких нагрузках. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Кулер доступен в двух цветовых вариантах: «Серый шторм» (Swift Gray) и «Светлый белый» (Light White), каждый из которых дополнен RGB-подсветкой. Устройство поддерживает двойной режим крепления – магнитный и с помощью зажима.

Magnetic Cooling Back Clip Pro оснащен большой охлаждающей поверхностью площадью 2733 квадратных миллиметра и термоэлектрическим охлаждающим элементом (TEC) площадью 1600 квадратных миллиметров. Это позволяет достичь впечатляющего снижения температуры до 35 градусов Цельсия при пиковой мощности 36 Вт.

Magnetic Cooling Back Clip Pro имеет режим Monster+, который активируется через Bluetooth. В нем производительность кулера регулируется автоматически, исходя из нагрузки смартфона.

Новинка уже доступна для покупки в Китае по цене 199 юаней (примерно 2200 руб. по курсу на 21 мая 2025 года, – «Газета.Ru»).