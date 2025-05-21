Установлен возраст древнейших земных цветов

Международная группа ученых во главе с доктором Ульрихом Хаймхофером из Института наук о системах Земли и доктором Джулией Гравендайк из Боннского университета идентифицировала окаменелую пыльцу покрытосеменных растений, найденную в прибрежных морских отложениях Лузитанского бассейна в Португалии. Это позволило установить, что первые цветы на Земле появились как минимум 123 миллиона лет назад.

© Ulrich Heimhofer/LUH

Как сообщает Phys.org, исследователи изучили крошечные пыльцевые зерна, размер которых не превышает 20 микрометров. И этот анализ позволил гораздо точнее, чем раньше, определить возраст появления первых цветковых растений, так называемых покрытосеменных.

До сих пор предполагалось, что двудольные цветковые растения появились около 121 миллиона лет назад. Однако в рамках нового исследования установлено, что они появились, по крайней мере, на 2 миллиона лет раньше.

"Самые первые наземные растения появились в ордовикский геологический период, примерно 485-444 миллиона лет назад, - поясняют исследователи. - Сначала были мхи, затем папоротники, гинкго и хвойные. Цветковые растения - в наше время самая разнообразная группа наземных растений - появились только спустя более 300 миллионов лет".

Загадкой является сам факт происхождения цветов: ученые достоверно не установили, как развились цветковые растения, из каких растений они появились. Однако фактом считается то, что покрытосеменные оказали длительное влияние на развитие жизни на нашей планете и значительно обогатили разнообразие видов на Земле.