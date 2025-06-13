Что такое экзафлопсные компьютеры?

Экзафлопсные компьютеры — следующий шаг в эволюции суперкомпьютеров, продвинутых систем, способных проводить вычисления на скоростях, недоступных любой другой машине. Портал livescience.com рассказал, что представляют собой такие компьютеры, в чем их преимущества и почему они склонны к поломкам.

© Unsplash

Первым делом стоит прояснить определение «экзафлопсного компьютера». По сути, это суперкомпьютеры, способные проводить как минимум один квинтиллион операций с плавающей запятой в секунды. Для сравнения, большинство домашних компьютеров работают в спектре терафлопсов, и обрабатывают лишь около пяти триллионов операций в секунду.

Чем больше операций с плавающей запятой компьютер может решить, тем быстрее он может проводить расчеты. Экзафлопсные компьютеры обычно используются для совершения комплексных симуляций: например, прогнозов погоды, моделирования новых типов лекарств и виртуального тестирования двигателей.

Первый подобный компьютер, Frontier, запустила Hewlett Packard Enterprise в июне 2022 года. Его задокументированная операционная скорость составила 1,102 экзафлопса, но этот рекорд уже превзошла другая машина — El Capitan, чья мощность составляет 1,742 экзафлопса. На данный момент Frontier и El Capitan — единственные суперкомпьютеры своего рода.

В период пандемии COVID-19 экзафлопсные компьютеры использовались для сбора, обработки и анализа огромных объемов информации. Они позволили ученым разобраться в генетическом коде вируса и смоделировать его, пока эпидемиологи пользовались вычислительной мощью машин для предсказания распространения болезни. Причем эти симуляции получилось провести в заметно более короткие сроки, чем на обычных, пусть и производительных, офисных компьютерах.

Подобные машины не стоит путать с квантовыми компьютерами. Последние обрабатывают данные с помощью кубитов и решают проблемы, которые не по силам любому, даже самому мощному, классическому компьютеру.

Для достижения максимальной производительности экзафлопсные суперкомпьютеры требуют размещения десятков тысяч продвинутых CPU и GPU в одной машине. Они обязательно должны находиться рядом, поскольку близость компонентов снижает задержку в системе. Хотя обычно задержки измеряются в пикосекундах, при одновременной обработке миллиардов расчетов даже маленькие задержки могут накладываться друг на друга, что приводит к замедлению системы.

По этой причине экзафлопсные компьютеры — по-настоящему гигантские машины. Так, суперкомпьютер Frontier состоит из 74 блоков весом 3,5 тонны каждой, а расположены они на площади 680 квадратных метров. И да, такая конструкция обладает своими недостатками: например, жесткими требованиями к охлаждению. Проведение немыслимого количества операций предсказуемо нагревает систему, потенциально до опасных для железа температур, что вынуждает производителей машин искать различные решения. От размещения блоков в Арктике до комплексных систем водяного охлаждения и бесконечных полок с вентиляторами.

Другая проблема заключается в стабильности. Чем больше компонентов в системе, тем более комплексной она становится. По статистике, в обычном домашнем компьютере что-то ломается в течение трех лет — но в экзафлопсных компьютеров это время сокращается до считанных часов.

Причина в многочисленности компонентов суперкомпьютера: десятки тысяч CPU и GPU постоянно работают на пределе возможностей, из-за чего вероятность их отказа многократно возрастает. Из-за этого многие приложения, запускаемые на таких машинах, используют систему контрольных точек, чтобы периодически сохранять прогресс — на случай какой-либо поломки.

Чтобы снизить риск отказа, на экзафлопсных компьютерах работает целый спектр мониторинговых программ. Они постоянно наблюдают за состоянием компонентов системы, идентифицируют те, что находятся под риском поломки, и предупреждают о возможном инциденте. А группа специально обученных техников, в свою очередь, обслуживает машину и регулярно заменяет пострадавшие компоненты, чтобы поддерживать суперкомпьютер в рабочем состоянии.