Астероид размером с дом пролетит между Землей и Луной 21 мая

Астероид 2025 KF размером с дом 21 мая пролетит между Землей и Луной. Об этом сообщает Space.com.

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Отмечается, что 2025 KF был обнаружен 19 мая астрономами проекта MAP в чилийской пустыне Атакама. Его диаметр оценивается в 10-23 метра, что сопоставимо с домом.

Ожидается, что максимальное сближение астероида с Землей произойдет 21 мая в 21:30 по московскому времени. Он пролетит со скоростью 41 650 километров в час на расстоянии 115 тысяч километров от нашей планеты и примерно на расстоянии в 226 666 километра от Луны.

Несмотря на это 2025 KF не считается потенциально опасным объектом. По данным NASA, даже если астероид столкнется с Землей, то из-за своих размеров он сгорит еще в атмосфере, не нанеся никакого ущерба нашей планете.