Раскрыта неожиданная тайна знаменитого клада англосаксов

Византийское "ведро" VI века оказалось урной для кремации богача. К такому выводу пришли археологи, повторно изучив один из самых таинственных предметов клада, обнаруженного при раскопках знаменитого английского археологического памятника Саттон-Ху.

© David Brunetti/National Trust

Об открытии сообщает Arkeonews. Памятник Саттон-Ху расположен на территории графства Саффолк. Он представляет собой курганный некрополь. Первые значительные раскопки были проведены там в 1938-1939 годах. Тогда был найден самый большой клад, включая нетронутый погребальный корабль англосаксонского короля рубежа VI и VII веков. Это открытие до сих пор остается одним из самых значимых в истории Англии.

Но артефакты археологи находят и в наши дни, правда, уже не в таком большом количестве. Одной из самых таинственных находок является византийское "ведро" VI века. По крайней мере, ведром артефакт считался до последнего времени, но новые исследования показали, что "ведро" на самом деле представляет собой редкий пример погребального инвентаря.

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Более того, ученые определили, что артефакт является предметом роскоши Восточного Средиземноморья, который повторно был использован в североевропейском ритуале кремации. По их мнению, византийское "ведро" VI века, долгое время окутанное тайной и когда-то считавшееся просто украшением, на самом деле использовалось в качестве урны для кремации высокопоставленной особы.

Предмет изготовлен из медного сплава, украшен замысловатой сценой охоты с обнаженными воинами и львами, а также надписью на греческом языке: "Используйте это в добром здравии, господин, на многие счастливые годы".

"Эта сложная ручная работа резко контрастирует с англосаксонской практикой кремации того времени, что делает находку как культурно, так и исторически значимой", - отмечают исследователи.

Археологи также обнаружили неповрежденное основание "ведра", которое раньше отсутствовало. При его изучении были найдены кремированные останки человека, фрагменты костей крупного животного, вероятно, лошади и необгоревший гребень оленьего рога.

Сам факт присутствия костей лошади указывает на высокий социальный статус погребенного человека. Ведь лошадей кремировали на кострах, предназначенных только для элиты.

"Это "ведро" было редким и ценным приобретением во времена англосаксов, - считает соавтор исследования Ангус Уэйнрайт, археолог Национального фонда National Trust. - Теперь мы знаем, что оно использовалось для хранения останков важного человека в общине Саттон-Ху".