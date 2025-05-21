Российские ученые нашли редкий вид лишайника из Аляски на Урале

Российские ученые нашли в горах Полярного Урала редкий вид лишайника Atrophysma cyanomelanos, который ранее был обнаружен лишь на Аляске. Об этом сообщает Naked Science.

© Lenta.ru

Уточняется, что находку сделал кандидат биологических наук Алексей Мелехин, старший научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН.

«Находка на Полярном Урале оказалась на восемь километров севернее самой северной известной точки ареала этого лишайника в Северной Америке», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что жители и гости Сочи стали свидетелями редчайшего природного явления — у берегов был замечен природный смерч. По-другому это также называется утренней Глорией.