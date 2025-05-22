Россияне смогут увидеть на утреннем небе четыре планеты

Венера, Сатурн, Уран и Нептун будут видны на утреннем небе в июне. Вечером россияне смогут наблюдать Марс, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Утром в июне можно будет увидеть Венеру, Сатурн, Уран и Нептун. Вечером - Марс. Не наблюдаемы в это время, так как прячутся в лучах Солнца, Меркурий и Юпитер", - сказали астрономы.

Венера в течение месяца будет перемещаться между созвездиями Рыб (1-8 июня), Кита (9-10 июня), Овна (11-28 июня) и Тельца (29-30 июня). Сатурн и Нептун будут находиться в созвездии Рыб, Уран - в Тельце, а Марс - в созвездии Льва. При этом 24 июня Юпитер, невидимый с Земли, будет находиться в соединении с Солнцем.