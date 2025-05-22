Обнаружена планета с ретроградной орбитой в двойной звездной системе

Международный коллектив планетологов обнаружил внутри экзотической двойной системы в созвездии Октанта, состоящей из субгиганта и белого карлика, крупную экзопланету, которая вращается вокруг одного из двух светил по ретроградной орбите.

Ее открытие указало на возможность появления планет даже в самых неблагоприятных средах, пишут исследователи в статье в научном журнале Nature.

"Оба светила в данной звездной системе в созвездии Октанта расположены так близко друг к другу, что расчеты теоретиков в прошлом исключали возможность существования планет в пустоте между этими двумя звездами. Мы провели более 200 наблюдений за этой системой при помощи установки HARPS, что позволило нам доказать, что данная экзопланета все же существует", - говорится в исследовании.

Открытие было совершено группой китайских, новозеландских и европейских астрономов под руководством профессора Гейдельбергского университета Андреаса Квирренбаха при наблюдениях за экзотической двойной звездной системой Ню Октанта, расположенной на расстоянии в 63 световых года от Земли. Она состоит из небольшого белого карлика, примерно вдвое уступающего по массе Солнцу, и престарелого субгиганта, который примерно в 1,2 раза тяжелее нашего светила.

Обе этих звезды удалены друг от друга на крайне малое расстояние по космическим меркам, которое всего в 2,6 раза превышает дистанцию между Землей и Солнцем. Столь небольшое расстояние между светилами, как считают теоретики, исключает возможность появления планет в пустоте между ними, однако еще в 2009 году астрономы-наблюдатели открыли периодические колебания в свечении данной системы, указывающие на наличие в ней еще одного объекта.

Для разрешения этих споров астрономы проследили за движением звезд в системе Ню Октанта при помощи прибора HARPS, способного отслеживать даже самые малые сдвиги в скорости их вращения по орбите по почти незаметным переменам в структуре спектра свечения этих светил. Для повышения надежности замеров ученые провели более 200 замеров спектра этих звезд. Последующий анализ указал на присутствие в Ню Октанта крупного газового гиганта, который вдвое превосходит Юпитер по массе.

Этот мир вращается вокруг субгиганта по ретроградной орбите, что, предположительно, связано с необычным сценарием его формирования. По мнению астрономов, данная планета возникла из сброшенных внешних оболочек прародителя белого карлика, образовавших протопланетный диск у второй звезды системы в далеком прошлом. Если этот диск вращался в противоположную сторону по сравнению с белым карликом, то это объясняет и ретроградность орбиты газового гиганта, и сам факт его существования, подытожили ученые.