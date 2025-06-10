О чем стоит подумать перед покупкой складного смартфона?

Покупка складного смартфона — ответственный шаг, к которому желательно подготовиться заранее. Портал makeuseof.com рассказал, о каких вопросах стоит подумать перед тем, как отдавать за новенький гаджет большие деньги.

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Покупка ради практической пользы или роскоши

Конечная цель складных смартфонов — это объединение лучших черт обычных смартфонов и планшетов, чтобы устройством можно было пользоваться и как телефоном, и как портативной рабочей станцией. В этом плане у складных смартфонов довольно много преимуществ: от разделенного экрана до специально адаптированных оболочек Android, повышающих продуктивность.

Но, конечно, подобные смартфоны покупают не только из соображений продуктивности — многих людей просто привлекает нетривиальный форм-фактор и менее «профессиональные» преимущества. Большой экран может быть удобным для игр, просмотра видео и чтения комиксов или манги. Но перед тем, как тратить на устройство огромные деньги, подумайте, для чего он вам нужен — для деловой продуктивности или для развлечений.

По карману ли будет ремонт

Что бы ни говорили производители, складной смартфон не будет таким же прочным, как и обычный. Например, складка на внутреннем экране со временем будет лишь заметнее, а воды и песка лучше избегать даже при более высоком рейтинге защиты IP.

Проблема в том, что складные смартфоны гораздо сложнее и дороже ремонтировать, о чем люди часто совершенно не задумываются в момент покупки. Замена того же внутреннего экрана в случае поломки может обойтись в треть стоимости нового смартфона, потому что технологии сравнительно новые и еще не стандартизированные. Поэтому во многих ремонтных центрах может просто не оказаться нужных запчастей — их придется заказывать.

Другими словами, по сравнению с ремонтом обычного смартфона починка складной модели будет дорогостоящим, не самым быстрым мероприятием, которое может доставить много головной боли.

Оптимизированы ли ваши любимые приложения под складные смартфоны

Хотя многие берут складные модели специально ради медиа на большом дисплее, есть один важный момент — не каждое приложение оптимизировано под их диагонали. У внутреннего экрана более «квадратное» соотношение сторон, тогда как игры и фильмы создают с прицелом на традиционное прямоугольное. Из-за этого приложения порой выдают гигантские черные полосы в верхней и нижней частях экрана, из-за которых преимущества большого экрана совсем не чувствуются.

Готовы ли вы всегда носить складной смартфон с собой

Привычные модели-раскладушки обычно весят столько же, сколько и обычные смартфоны, а вот складные смартфоны-книжки обычно заметно толще (в сложенном виде) и тяжелее. По этой причине их не так удобно повсюду носить с собой в ежедневной жизни, особенно тем, у кого маленькие ладони.

Да, вес и толщина — не первые факторы, о которых думают многие люди при покупке смартфона, но в данном случае они важны. В идеале стоит подобрать модель, которая будет максимально приближена к обычным смартфонам в складном виде. И помните, что чехол сделает устройство еще более громоздким.

Практичен ли наружный экран

В зависимости от того, какую модель складного смартфона вы выберете, ожидания по поводу наружного экрана могут быть разными. Если на смартфонах-книжках он позволяет приблизить устройство к традиционным мобильникам, то на раскладушках наружный экран будет значительно меньше. К тому же, он едва ли позволит вам проводить меньше времени за смартфоном — это одна из причин, по которой люди тянутся к складным моделям.