В Google Chrome появится функция автоматической смены утекших паролей

Компания Google представила новую функцию для браузера Chrome, направленную на повышение безопасности пользовательских данных, которая сможет автоматически менять уязвимые или скомпрометированные пароли.

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По заявлению компании, при обнаружении опасного пароля Chrome предложит пользователю его исправить. На поддерживаемых ресурсах браузер сможет самостоятельно сгенерировать надежный пароль и обновить его в учетной записи.

Решение было представлено заранее, чтобы разработчики могли адаптировать свои сайты и приложения перед запланированным на конец года запуском функции.

Как отметила вице-президент и генеральный директор Chrome Париса Табриз, процесс смены пароля часто оказывается для пользователей неудобным, что снижает уровень защиты их данных. Автоматическая замена паролей призвана улучшить не только безопасность, но и удобство взаимодействия с сервисами.

При этом браузер не будет обновлять учетные данные без согласия пользователя, чтобы обеспечить максимальный контроль над процессом изменения паролей.