В Google Chrome появится функция автоматической смены утекших паролей

В Google Chrome появится функция автоматической смены опасных паролей
Компания Google представила новую функцию для браузера Chrome, направленную на повышение безопасности пользовательских данных, которая сможет автоматически менять уязвимые или скомпрометированные пароли.
По заявлению компании, при обнаружении опасного пароля Chrome предложит пользователю его исправить. На поддерживаемых ресурсах браузер сможет самостоятельно сгенерировать надежный пароль и обновить его в учетной записи.
Решение было представлено заранее, чтобы разработчики могли адаптировать свои сайты и приложения перед запланированным на конец года запуском функции.
Как отметила вице-президент и генеральный директор Chrome Париса Табриз, процесс смены пароля часто оказывается для пользователей неудобным, что снижает уровень защиты их данных. Автоматическая замена паролей призвана улучшить не только безопасность, но и удобство взаимодействия с сервисами.
При этом браузер не будет обновлять учетные данные без согласия пользователя, чтобы обеспечить максимальный контроль над процессом изменения паролей.