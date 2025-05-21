Под Африкой обнаружили скрытую силу

Ученые выяснили, что под Африкой находится гигантский мантийный плюм, способный расколоть континент. Новое исследование раскрывает тайну Восточно-Африканского рифта.

Простирающаяся на 4000 миль Восточно-Африканская рифтовая система (ВАРС) — одно из самых масштабных геологических образований на планете. Она не только является зоной повышенной вулканической активности, но и может стать причиной разделения Африки на две части. Новое исследование, возможно, наконец разрешило давний спор о том, какие процессы лежат в основе этого грандиозного разлома.

Геологическая загадка Восточной Африки

ВАРС — это сеть рифтовых долин, протянувшаяся от Эфиопии до Малави. Здесь расположены одни из самых известных вулканов мира, включая Килиманджаро, а также богатые геотермальные источники. Например, в Кении около 90% электроэнергии вырабатывается за счет геотермальной энергии.

Ученые давно спорят о том, что движет этим разломом. Основная гипотеза предполагает, что под Африкой находится гигантский мантийный плюм — восходящий поток раскаленной породы из глубин Земли. Однако оставалось неясным, является ли этот плюм единым целым или состоит из нескольких меньших потоков.

Ключ к разгадке — в изотопах неона

Исследователи из Университета Глазго проанализировали образцы газов из геотермального поля Мененгаи в Кении. Особое внимание они уделили изотопам неона — благородного газа, который помогает понять процессы, происходящие в глубинных слоях мантии.

Используя высокоточную масс-спектрометрию, ученые обнаружили, что состав неона в этом регионе соответствует данным из других частей ВАРС, включая Афар в Эфиопии и Западную рифтовую долину между Угандой и ДР Конго. Это свидетельствует о том, что под всей рифтовой системой находится единый суперплюм, а не множество мелких.

«Наше исследование подтверждает, что гигантский горячий поток породы поднимается от границы ядра и мантии, раздвигает плиты и поддерживает высоту континента», — говорит Фин Стюарт, ведущий автор исследования.

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Что это значит для будущего Африки?

Если теория суперплюма верна, то ВАРС продолжит расширяться, и через миллионы лет Африка может расколоться на две части, образовав новый океан. Однако не все рифты превращаются в океанические бассейны, поэтому окончательный ответ даст только время.

Это открытие не только углубляет наше понимание геологических процессов, но и имеет практическое значение. Геотермальная энергия, которую активно используют в Восточной Африке, напрямую связана с активностью ВАРС. Чем лучше мы изучим этот регион, тем эффективнее сможем использовать его ресурсы.