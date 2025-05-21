Солнце сфотографировали с разрешением 8K
Новая система камер на Вакуумном башенном телескопе (VTT) в Обсерватории Тейде на Тенерифе сделала изображения поверхности Солнца с беспрецедентным разрешением, раскрывая сложные детали активных областей. Исследование поможет прогнозировать космическую погоду.
Разработанная Институтом астрофизики им. Лейбница в Потсдаме (Германия), камера использует методы восстановления изображений, компенсирующие турбулентность земной атмосферы, достигая пространственного разрешения до 100 км. Публикация вышла в журнале Solar Physics.
Крупные солнечные телескопы способны запечатлеть тонкие детали, но имеют ограниченное поле зрения, упуская из виду более широкое развитие активных областей. В то же время, малые телескопы предоставляют полный обзор солнечного диска, но не могут увеличить быстро меняющиеся магнитные структуры.Новая система с разрешением в 8K теперь может производить детализированные изображения, реконструированные из 100 быстрых снимков, сделанных со скоростью 25 кадров в секунду. Это позволяет наблюдать большие группы солнечных пятен и движения плазмы с беспрецедентной детализацией, охватывая области, эквивалентные примерно 1/7 диаметра Солнца или примерно 200 000 км.
«Полученные результаты показывают, как мы обучаем старый телескоп новым трюкам. Эти достижения важны для изучения эволюции магнитного поля в активных областях», — говорит Карстен Денкер, руководитель отдела солнечной физики.