Объяснена пропажа значительной части марсианской воды

Европейские планетологи открыли свидетельства того, что Марс потерял огромное количество воды в результате периодических перемен в угле наклона оси его вращения.

При высоких углах наклона скорость "побега" воды в космос вырастает в десятки раз по сравнению с текущими темпами ее потери, пишут исследователи в статье в научном журнале Nature Astronomy.

"Мы пока не можем точно сказать, как много воды потерял Марс за все время существования, однако при этом мы предполагаем, что улетучивание атомов водорода из его атмосферы сыграло важную роль в этом процессе. Проведенный нами анализ указывает на то, что темпы потери водорода резко увеличивались более чем на порядок в те периоды времени, когда ось вращения Марса была сильно наклонена", - пишут астрономы.

К такому выводу пришла группа европейских планетологов под руководством научного сотрудника Астрофизического института Андалузии в Гранаде Габриэллы Гилли при составлении максимально детальной трехмерной модели климата и атмосферы Марса. Она позволяет очень точно оценивать то, с какой скоростью различные атомы и ионы "убегают" из атмосферы Марса в космос под действием солнечного ветра.

Интерес исследователей к этому процессу связан с тем, что недавние замеры при помощи зондов MAVEN и "ЭкзоМарс-TGO" показывают, что Марс должен был потерять подобным путем значительно меньше воды, чем предположительно присутствовало на его поверхности в соответствии с геологическими данными. Это заставило ученых предположить, что в прошлом скорость испарения атомов водорода в космосе могла быть значительно выше.

Руководствуясь этой идеей, астрономы просчитали то, как часто молекулы воды попадали в верхние слои атмосферы Марса в предыдущие исторические эпохи и распадались на водород и кислород, чьи атомы способны "сбежать" в космос. Оказалось, что скорость их испарения очень сильно зависела от угла наклона оси Марса по отношению к его орбите - чем больше было это значение, тем быстрее планета теряла свои запасы воды. По словам ученых, это связано с накоплением в них большого числа частиц пыли, которые поглощают энергию солнечного света, что способствует прогреву атмосферы Марса и делает ее более разреженной.

При этом ученые отмечают, что ось Марса периодически "качается" в очень широком диапазоне значений, в результате чего в прошлом возникали периоды с очень большим углом наклона, около 35-40 градусов по сравнению с текущими 25 градусами. В такие периоды времени темпы потери водорода были на один-два порядка выше, чем сегодня, в результате чего Марс потерял огромное количество воды, которой хватило бы на то, чтобы покрыть его поверхность 80-метровым слоем влаги, подытожили планетологи.

Поиски пропавшей марсианской воды

За последние 10 лет планетологи открыли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды. По текущим оценкам ученых, в них содержалось примерно столько же воды, как и в земном Северном Ледовитом океане. Более того, общего количества воды на юном Марсе хватило бы, чтобы покрыть его поверхность слоем влаги толщиной в 140 м. Куда пропала эта вода, ученые пока не могут точно сказать.