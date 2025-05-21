На космической станции обнаружили таинственную бактерию

Китайские ученые обнаружили на борту космической станции «Тяньгун» новую бактерию с уникальными свойствами, которая может выдерживать экстремальные условия в космосе. Исследование опубликовано в International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

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Бактерия получила название Niallia tiangongensis и была изолирована с поверхности оборудования станции для отслеживания микробной активности в условиях длительных полетов. Бактерия оказалась близкой к земной Niallia circulans, встречающейся в почве, сточных водах и даже в кишечнике человека. Однако ее космическая версия обладает рядом мутаций, повышающих устойчивость к радиации и стрессу.

Исследователи отмечают, что Niallia tiangongensis способна перерабатывать желатин и обладает улучшенной способностью к образованию биопленок — это важно для выживания в среде с ограниченными ресурсами. Эти свойства делают бактерию потенциально ценным объектом для дальнейшего изучения, как в контексте космической медицины, так и для применения на Земле, включая сельское хозяйство и биотехнологии.

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Станция «Тяньгун» стала уже не первым местом, где в космосе обнаруживаются «приспособленные» микроорганизмы. В марте 2021 года на МКС были впервые идентифицированы микробы.