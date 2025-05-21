Создан паук со светящейся красным паутиной

Ученые из Университета Байройта генетически модифицировали паука вида Parasteatoda tepidariorum таким образом, что производимая им паутина стала светиться красным светом при ультрафиолетовом освещении.

© mk.ru

Для генетической модификации применялась технология CRISPR‑Cas9. Паутина имеет ту же структуру и прочность, что обычная.

Эксперимент, как утверждается, стал первым, в ходе которого удалось получить паучий шелк с заданными свойствами.

Предполагается, что полученные результаты могут найти применение в таких областях как создание биоразлагаемых сенсоров.