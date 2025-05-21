Создан паук со светящейся красным паутиной

Ученые создали паука, паутина которого светится красным
Ученые из Университета Байройта генетически модифицировали паука вида Parasteatoda tepidariorum таким образом, что производимая им паутина стала светиться красным светом при ультрафиолетовом освещении.
Для генетической модификации применялась технология CRISPR‑Cas9. Паутина имеет ту же структуру и прочность, что обычная.
Эксперимент, как утверждается, стал первым, в ходе которого удалось получить паучий шелк с заданными свойствами.
Предполагается, что полученные результаты могут найти применение в таких областях как создание биоразлагаемых сенсоров.