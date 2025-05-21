«Джеймс Уэбб» обнаружил самую раннюю из наблюдавшихся галактик

Далекая галактика MoM-z14, обнаруженная космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), признана самой ранней из когда-либо наблюдавшихся. Ее открытие дает возможность заглянуть в историю формирования галактик в пору «младенчества» Вселенной.

© Naukatv.ru

С момента запуска в 2021 году JWST находит галактики, уходящие все дальше в прошлое. Он может приблизительно оценить расстояние, которое преодолел их свет до нас, сделав моментальный снимок галактики — этот процесс называется фотометрией. Чтобы точно определить расстояние до галактики, исследователи должны использовать спектроскопию, разделяя свет на составляющие.

Применив этот метод, ученые подтвердили, что MoM-z14 — самая далекая из известных галактик. Своим открытием они поделились в статье для The Open Journal of Astrophysics.

Свет MoM-z14, который мы видим сейчас, был испущен всего через 280 миллионов лет после Большого взрыва, побив предыдущий рекорд примерно на 10 миллионов лет.

Судя по яркости галактики, ее масса сравнима с массой Большого Магелланова Облака — карликовой галактики-спутника Млечного Пути, которая в десять раз меньше нашей. JWST также смог обнаружить в галактике азот, углерод, кислород и другие элементы, что свидетельствует о наличии нескольких поколений звезд.

«Довольно захватывающе. Это подтверждает, что в ранней Вселенной действительно были такие яркие галактики», — заметила астрофизик Шарлотта Мейсон из Копенгагенского университета.

Постоянное обнаружение ярких галактик в столь ранний период существования Вселенной указывает на их огромное количество в то время — раз в 100 больше, чем ожидалось до запуска JWST.

По всей видимости, мы не знаем какого-то из механизмов формирования галактик — например, обусловленного влиянием голодных черных дыр, предположила Мейсон.