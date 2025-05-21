Google встроила в поисковую систему аналог ChatGPT

Американская компания Google встроила в свою поисковую систему аналог чат-бота на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет газета Financial Times.

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По данным издания, соответствующая технология была представлена на ежегодной конференции для разработчиков. Нововведение предполагает, что пользователи смогут вести диалог в формате «вопрос-ответ» по аналогии с ChatGPT.

По словам главы Alphabet Сундар Пичаи, внедрение ИИ в систему позволит «полностью переосмыслить поиск». В публикации подчеркивается, что первые движения в сторону внедрения подобных функций Google делала в 2024 году во время создания «AI Overviews» — системы, которая отвечает на запросы пользователей с помощью информации из разных источников. Обзоры пользовались спросом у пользователей, однако плохо влияли на рекламные интеграции.

В ходе выступления вопрос внедрения рекламы в новую технологию поисковика с ИИ не рассматривался.

До этого сообщалось, что приложение Google Gemini достигло отметки в более чем 400 млн активных пользователей в месяц (MAU).