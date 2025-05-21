Глава Nvidia назвал провальными ограничения США на поставки чипов в Китай

Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг осудил ограничения США на поставки чипов в Китай, назвав подобную политику провальной. Его оценку приводит газета Financial Times.

Глава ведущего производителя процессоров искусственного интеллекта (ИИ) считает, что экспортный контроль США, призванный ограничить доступ КНР к чипам ИИ, подтолкнул китайских конкурентов к ускорению разработки собственных продуктов. По его словам, ограничения поспособствовали рывку китайских компаний во главе с технологическим гигантом Huawei к созданию конкурентоспособного оборудования ИИ.

Он также раскритиковал решение Вашингтона запретить продукт Nvidia, разработанный специально для китайского рынка.

"Четыре года назад доля Nvidia на рынке Китая достигала 95%, а сегодня она составляет всего 50%", - отметил руководитель Nvidia, добавив, что остальную его часть захватили китайские технологии.

Озвученные "предположения, на основе которых вначале были выработаны правила распространения ИИ, оказались в корне ошибочными", подчеркнул Хуанг. "Если США хотят оставаться впереди, то должны максимизировать и ускорить распространение своих технологий, а не ограничивать" этот процесс, полагает он.

Nvidia неоднократно подвергала критике вводимые Вашингтоном ограничения на поставки своей продукции за рубеж и заявляла, что такие меры ставят под угрозу экономический рост США.

В начале апреля американские власти, как сообщалось ранее, проинформировали Nvidia, что компания теперь не сможет поставлять в Китай чипы H20 для технологий ИИ без специальной лицензии. Власти США объяснили новое требование тем, что "данная продукция может быть использована в суперкомпьютере". Nvidia же создавала подобную модель микросхем на экспорт и изначально сделала ее менее производительной в соответствии с требованиями к реализации американских микросхем за рубежом.