На достройку нового самолета «Байкал» потребуются еще миллиарды рублей

На исправление ситуации с зашедшей в тупик разработкой российского многоцелевого легкого самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен был стать заменой устаревшему Ан-2, потребуется порядка 10 миллиардов рублей.

Такую сумму озвучил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Шохин на пленарном заседании палаты регионов 21 мая.

«Как было недавно сказано, проект российского самолета ЛМС-901 «Байкал» зашел в тупик, — отметил сенатор. — Работа по нему велась с 2016 года. По информации Счетной палаты, почти за шесть лет на нее было потрачено четыре с половиной миллиарда рублей. И на исправление сложившейся ситуации заложено еще десять миллиардов».

Аналогичные трудности, по словам Шохина, наблюдаются и с другими перспективными проектами. Так, на Ил-114-300 (новую версию пассажирского Ил-114) было потрачено около восьми миллиардов рублей, из которых не израсходовано на сегодняшний день около трех. На перспективный Ил-96-400М было заложено четыре миллиарда, на остатках скопилось почти полтора.

Парламентарий предложил провести мониторинг существующих программ самолетостроения. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, идею поддержала и призвала присоединиться к мониторингу Комитет по бюджету и финансовым рынкам, а также регионы.