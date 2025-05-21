На достройку нового самолета ЛМС-901 «Байкал» потребуется еще 10 млрд рублей

Парламентская газета

На исправление ситуации с зашедшей в тупик разработкой российского многоцелевого легкого самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен был стать заменой устаревшему Ан-2, потребуется порядка 10 миллиардов рублей.

На достройку нового самолета «Байкал» потребуются еще миллиарды рублей
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Такую сумму озвучил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Шохин на пленарном заседании палаты регионов 21 мая.

«Как было недавно сказано, проект российского самолета ЛМС-901 «Байкал» зашел в тупик, — отметил сенатор. — Работа по нему велась с 2016 года. По информации Счетной палаты, почти за шесть лет на нее было потрачено четыре с половиной миллиарда рублей. И на исправление сложившейся ситуации заложено еще десять миллиардов».

Аналогичные трудности, по словам Шохина, наблюдаются и с другими перспективными проектами. Так, на Ил-114-300 (новую версию пассажирского Ил-114) было потрачено около восьми миллиардов рублей, из которых не израсходовано на сегодняшний день около трех. На перспективный Ил-96-400М было заложено четыре миллиарда, на остатках скопилось почти полтора.

Парламентарий предложил провести мониторинг существующих программ самолетостроения. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, идею поддержала и призвала присоединиться к мониторингу Комитет по бюджету и финансовым рынкам, а также регионы.

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