Жители трех регионов России пожаловались на сбой мобильного интернета

Жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, россияне заметили технические неполадки в работе сервисов YouTube, TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также мессенджера Telegram.

Согласно информации сервиса Downdetector, на проблемы с мобильным интернетом пожаловались пользователи сотовых операторов Yota, Билайн, МТС, Tele2, а также Мегафон. Кроме того, о проблемах в работе сети сообщили жители Архангельской, Вологодской и Московской областей.

Самое большое количество обращений поступило от жителей Липецкой области, однако губернатор региона Игорь Артамонов отреагировал на инцидент, объяснив, что проблемы в работе мобильного интернета связаны с угрозой атаки беспилотников.

По словам губернатора, при стабилизации обстановки доступ к мобильному интернету будет восстановлен. Артамонов отметил, что Wi-Fi и стационарный интернет работают в штатном режиме.