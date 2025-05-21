iPhone и другие гаджеты Apple начнут падать c неба в США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило дронам Prime Air компании Amazon разрешение на доставку новых категорий товаров, включая устройства с литий-ионными батареями, такие как iPhone, AirPods и другие гаджеты. Как сообщила компания Amazon, эти продукты могут быть доставлены до двери клиента в течение 60 минут в определенных зонах доставки в Аризоне и Техасе. Об этом пишет The Verge.

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Компания Amazon отмечает, что недавно значительно оптимизировала процесс доставки с помощью дронов. Новый алгоритм предусматривает предоставление клиентам пятиминутного окна для получения посылки, а также отменяет необходимость выходить на улицу и размещать QR-код на земле для идентификации места посадки.

При первом заказе клиентам предстоит выбрать одну из заранее определенных зон доставки на аэрофотоснимке своего дома. В дальнейшем дрон будет использовать это же место, если оно остается свободным, до тех пор, пока клиент не изменит его. Посылки сбрасываются с высоты около 4 метров (13 футов), поэтому рекомендуется держать домашних животных и детей в помещении во время назначенного окна доставки. В настоящее время услуги дроновой доставки доступны только в Колледж-Стейшен, штат Техас, и в районе Вест-Вэлли метрополии Финикс, штат Аризона.

Доставка осуществляется с помощью новых дронов Amazon MK30, которые являются ключевой частью программы беспилотной доставки, развиваемой компанией более десяти лет. Модели MK30 ограничены весом посылки до 2,2 кг, однако они способны летать дальше, чем предыдущие дроны, и могут работать даже при небольшом дожде.