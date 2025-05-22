В Android 16 появилась кнопка для проверки сохраненных отпечатков пальцев

Google выпустила первую бета-версию Android 16 QPR1, но не всё интересное попало в официальные анонсы. Например, среди скрытых новинок нашлась функция для проверки, какие отпечатки пальцев вы уже добавили на устройство.

В настройках разблокировки по отпечатку появилась новая кнопка: «Проверить зарегистрированные отпечатки».

Нажимаешь — открывается чёрный экран с иконкой отпечатка и надписью «Приложите палец». Приложил — и тебе сразу показывают, какой из сохранённых отпечатков сработал.

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Зачем это вообще нужно?

Если при добавлении отпечатков им не присваивались имена, со временем легко запутаться — особенно если добавлены и палец правой руки, и левой, и ещё кого-то из близких. А теперь можно просто приложить нужный палец — и система покажет, какой это отпечаток. Дальше можно переименовать, удалить лишний и т. д. — не нужно больше стирать всё и добавлять заново.

Что ещё нового в Android 16 QPR1 Beta 1

Экран настроек отпечатков теперь в стиле Material 3 Expressive — стало аккуратнее. На экране блокировки появился Magic Portrait — можно настраивать обои под себя. Обновлён экран недавних приложений — меню стало удобнее. Добавили ползунок для регулировки размера часов на экране блокировки.

Да, это всё пока только бета — но уже выглядит как приятное обновление. Особенно для тех, кто любит порядок даже в биометрии.