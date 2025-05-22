Илон Маск предсказал ИИ-отрасли скорый кризис электроэнергии

Известный предприниматель Илон Маск в интервью телеканалу CNBC заявил, что к середине 2026 года основной преградой на пути развития индустрии искусственного интеллекта (ИИ) станет не дефицит чипов, а нехватка энергетических мощностей.

Маск, глава стартапа xAI, сообщил о планах по приобретению более миллиона ИИ-чипов производства AMD, Nvidia и других разработчиков. По его словам, если сейчас темпы роста отрасли сдерживает дефицит полупроводников, то уже к середине следующего года ключевым ограничителем станет доступность электроэнергии.

Суперкомпьютер Colossus, принадлежащий xAI и расположенный в штате Теннесси, уже оперирует 200 000 ускорителей и, по мнению Маска, является «самым производительным кластером для обучения языковых моделей в мире» на текущий момент. Компания стремится создать еще более мощный вычислительный центр, используя для этого до миллиона ускорителей.

Комментируя глобальную ситуацию, Маск отметил, что Китай инвестирует в расширение энергогенерирующих мощностей больше, чем США, однако американская сторона обладает преимуществом в инновациях. Он также упомянул, что Tesla, еще одна его компания, располагает вычислительным центром в штате Нью-Йорк, используемым для обучения систем автопилота и человекоподобных роботов. Кроме того, xAI закупает у Tesla системы стационарного хранения электроэнергии для своих дата-центров.