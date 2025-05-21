Названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую прошивку в мае

Компания Xiaomi готовится к выпуску стабильной версии прошивки HyperOS 2.2, которая будет доступна для 16 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, а также одного планшета. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

Ожидается, что распространение обновления начнется 22 мая, в день масштабной презентации компании, на которой представят Xiaomi 15S Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra, фирменный чип Xiaomi Xring O1 и кроссовер Xiaomi Yu7.

HyperOS 2.2 предложит ряд улучшений, включая повышенную плавность и скорость работы системы, оптимизированное энергопотребление, расширенные функции искусственного интеллекта для фото и повседневного использования, а также обновленный интерфейс в приложении «Камера».

Список устройств, которые претендуют на обновление среди первых, возглавляют флагманские смартфоны серий Xiaomi 14 и 15, Redmi Turbo 4 Pro, Note 14, 14 Pro, K70, K70E, Poco F7, M7 Pro 5G, X7, F6 Pro, X6 Pro, а также планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Отмечается, что сначала будет выпущена HyperOS 2.2 для устройств, предназначенных для китайского рынка. Релиз международной версии прошивки ожидается позже.