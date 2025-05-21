Озвучены пугающие данные о последствиях невиданных лесных пожаров

В прошлом году пожары привели к рекордной потере лесов в мире, свидетельствуют "пугающие" данные. Пожары, усугубленные глобальным потеплением, стали основной причиной уничтожения тропических лесов, опередив сельскохозяйственную деятельность и лесозаготовки.

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Согласно “пугающим” новым данным, в 2024 году уничтожение лесов в мире достигло самого высокого уровня, когда-либо зафиксированного в связи с ростом числа пожаров, вызванных глобальным потеплением.

Как пишет The Guardian, согласно анализу, проведенному Мэрилендским университетом и опубликованному в Global Forest Watch, в прошлом году леса на Земле от бразильской Амазонии до сибирской тайги исчезали рекордными темпами, потеряв площадь размером с Италию из-за сельского хозяйства, пожаров, лесозаготовок и добычи полезных ископаемых.

В тропических регионах, где произрастают самые разнообразные по биологическому разнообразию и насыщенные углеродом леса на планете, пожары стали основной причиной гибели людей впервые с начала глобальных наблюдений. Однако пожары не являются естественной частью тропических экосистем. Бореальные леса в Канаде и Сибири продолжали гореть в прошлом году, пишет The Guardian.

Профессор Мэтт Хансен, содиректор лаборатории Университета Мэриленда, который руководил анализом, назвал новые цифры “пугающими”, в то время как Элизабет Голдман, содиректор Global Forest Watch, признает, что обновленные данные “не похожи ни на что, что мы видели за последние 20 лет сбора данных”.

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В 2024 году потери лесов в Бразилии достигли показателей, намного превышающих все показатели, зафиксированные при крайне правом президенте Жаире Болсонару, чему способствовали пожары и сильнейшая засуха в Амазонии за всю историю наблюдений. На долю страны пришлось 42% всех первичных потерь тропических лесов в тропиках, которые составили более 25 000 кв. км. Данные отличаются от официальной статистики Бразилии, в которой используется другое определение обезлесения, не включающее пожары, констатирует The Guardian.

В Боливии потери ранее нетронутых лесов продолжали расти, впервые заняв второе место после Бразилии по общему объему потерь, что было вызвано засухой, пожарами и политикой правительства, направленной на расширение сельскохозяйственного производства сои, крупного рогатого скота и сахарного тростника. С 2020 года площадь девственных лесов Боливии увеличилась почти в пять раз, достигнув более 14 000 кв. км (1,4 млн га).

В Демократической Республике Конго (ДРК) и Конго (Браззавиль) исчезновение нетронутых тропических лесов достигло рекордных показателей. В этих странах находятся тропические леса бассейна реки Конго, вторые по величине в мире после Амазонии.

На климатической конференции Cop26 в Глазго более 140 мировых лидеров пообещали остановить обезлесение к концу десятилетия, но менее чем через четыре года страны сильно сбились с намеченного пути: потери лесов должны сокращаться на 20% в год по сравнению с уровнем 2024 года, чтобы достичь цели к 2030 году.

“Содержащийся в этих данных сигнал особенно пугающий, - констатирует профессор Хансен. - Повышение глобальной температуры делает леса более жаркими и сухими и, как следствие, повышает вероятность возгорания. Из-за антропогенного воздействия даже отдаленные тропические леса могут гореть бесконтрольно. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы противостоять такой широкомасштабной, разрушительной и растущей динамике пожаров”.

Элизабет Голдман назвала рекордные потери “глобальной тревогой”. Она сказала: “Это коллективный призыв к действию для каждой страны, каждого предприятия и каждого человека, которые заботятся о том, чтобы планета была пригодна для жизни. Наша экономика, наши сообщества, наше здоровье – ничто из этого не сможет выжить без лесов”.

Из 20 стран с наибольшими площадями нетронутых лесов в 17 сейчас вырубка деревьев происходит более быстрыми темпами, чем на момент подписания соглашения в Глазго в 2021 году. Но, несмотря на рекордные потери, есть надежда, подчеркивает The Guardian. Потери девственных лесов в Индонезии и Малайзии оставались относительно низкими, причем последняя впервые выбыла из топ-10 крупнейших стран мира.

Профессор Питер Потапов, содиректор лаборатории в университете Мэриленда, предупреждает, что мир рискует вступить в новый опасный цикл.