В «Проводнике» Windows появился платный ИИ

Корпорация Microsoft добавила в Windows 11 новые платные функции искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание The Verge.

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В бета-версии Windows 11 появились новые команды для «Проводника» (File Explorer) — встроенной программы для работы с документами. Они вызываются по нажатию правой кнопки мыши и позволяют сортировать и редактировать файлы.

Так, в настоящий момент Microsoft тестирует четыре команды, связанные с изображениями. Пользователи могут воспользоваться контекстным меню, чтобы найти похожие на искомые картинки, размыть или стереть фон, удалить объекты с фотографией. Отмечается, что для этого не нужно открывать конкретный файл — все действия можно совершать через «Проводник» и контекстное меню.

В будущих сборках ОС Microsoft пообещала добавить новые инструменты. Так, можно будет сортировать файлы, хранящиеся в OneDrive или SharePoint, а также быстро создавать списки из документов. Все эти действия будут требовать наличия платной подписки на сервис Microsoft 365 с нейросетью Copilot.

В середине мая Microsoft начала тестировать функцию голосового ввода при использовании нейросети Copilot в Windows. Так, пользователи смогут вызвать ИИ-помощника фразой "Привет, Copilot!", поговорить с ним или задать вопрос.