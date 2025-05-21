Анонсирован смартфон Nothing Phone (3)

Компания Nothing официально подтвердила: новый смартфон Phone (3) представят в июле.

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Точную дату релиза пока не раскрывают, но известно главное — цена устройства ощутимо вырастет. Генеральный директор Nothing Карл Пей уже заявил, что ориентировочная стоимость составит около £800 — это почти на 40% больше, чем у Phone (2), который стартовал с £579.

По всей видимости, Nothing Phone (3) станет полноценным флагманом. По слухам, он получит топовый чип Snapdragon, тройную камеру с крупным основным сенсором и телеобъективом-перископом, а также аккумулятор ёмкостью около 5000 мАч.

В качестве материалов обещаны премиальные решения, а интерфейс — «прокачанным», как выразился Пей. Кроме базовой модели, на презентации может дебютировать и версия Phone (3) Pro с увеличенным 6,7-дюймовым экраном. Стандартный Phone (3) при этом получит панель на 6,5 дюйма.