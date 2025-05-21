Ученые смогли создать высокоэффективные удобрения

Ученым Томского политеха и их коллегам из Китая удалось создать высокоэффективные наноудобрения на основе галлуазита. Исследование опубликовано в Microporous and Mesoporous Materials. В работе участвовали ученые из ТПУ и Гуандунского технологического университета (КНР).

Природный минерал с нанотрубчатой структурой обеспечивает контролируемое высвобождение питательных веществ, ускоряя рост и урожайность растений.

Как отмечается, в состав высокоэффективных удобрений вошли медь, бор и йод. По словам одного из авторов исследования, доцента отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Максима Рудмина, в ходе эксперимента нанотрубчатые частицы были пропитаны в водных растворах, содержащих указанные вещества. Затем они были распылены на поверхность микрозелени.

Подчеркивается, что эксперименты с микрозеленью рукколы показали прирост на 34%. Наноудобрения проникают в растительные ткани, равномерно распределяясь и эффективно доставляя питательные вещества. Галлуазит модифицируется, увеличивая поры для включения активных компонентов.

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