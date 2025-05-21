Названы основные сигналы для замены SIM-карты

Сбои в работе мобильной связи могут свидетельствовать о выходе SIM-карты из строя. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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В случае сбоя в работе SIM-карты пользователям рекомендуется обратиться в салон связи оператора для ее перевыпуска. Операция требует предъявления паспорта и, как правило, осуществляется бесплатно. В отдельных случаях взимается плата, не превышающая 100 рублей.

Эксперты отмечают, что нестабильная работа устройства, а именно частая потеря сети, проблемы с получением SMS, ухудшение качества связи и кратковременные разрывы соединения, могут быть вызваны износом микрочипа SIM-карты. Этот элемент отвечает за авторизацию в сети, шифрование данных и хранение информации об учетной записи пользователя. Со временем его работоспособность снижается, что приводит к сбоям.

Одним из распространенных симптомов неисправности является периодическое «отключение» SIM-карты, когда телефон не распознает ее наличие. Перезапуск устройства или повторная установка карты редко решает проблему. Наиболее вероятные причины — загрязнение контактов, их окисление, а также физические повреждения карты, включая микротрещины. Небрежное обращение, частые манипуляции с картой и механическое воздействие могут ускорить процесс износа.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, многие пользователи не учитывают, что у SIM-карты есть ограниченный ресурс. Длительная эксплуатация и частая смена карт могут приводить к постепенному выходу микрочипа из строя.