Vivo представила самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Elite

Vivo представила в Китае смартфон iQOO Neo10 Pro+ — первый в мире аппарат на Snapdragon 8 Elite с ценником от 2799 юаней (примерно $385).

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Модель ориентирована на геймеров и энтузиастов производительности: здесь 2K-дисплей, продвинутое охлаждение, ИИ-оптимизации и батарея на 6800 мАч.

Смартфон получил чип Snapdragon 8 Elite, память LPDDR5X и хранилище UFS 4.1. Он набирает 3,31 млн баллов в AnTuTu. За стабильность кадров отвечает игровой чип Q2, поддерживающий 2K/144 fps режим. Система охлаждения с графеном и капиллярами отводит на 15% больше тепла — в Genshin Impact смартфон держит 60 fps на максималках.

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Экран тоже радует. В смартфоне установлен 2K LTPO OLED дисплей с яркостью 4500 нит, 2592 Гц ШИМ и откликом 30,4 мс. Батарея заряжается до 70% за 25 минут (120 Вт) и обеспечивает 10 часов игры в MOBA. Камеры: 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширик), селфи — 16 Мп.

Цены — от 2799 до 3999 юаней. Международный релиз не планируется.