Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова рассказала, что Россия на следующий учебный год увеличила вдвое квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР — до 100.

«С учётом запроса корейской стороны на следующий учебный год квота была увеличена вдвое и составит 100 бюджетных мест», — передаёт её слова РИА Новости.

При этом Петрова отметила, что в текущем учебном году в России проходит обучение почти 180 граждан КНДР.

9 мая во Владивостоке во время праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию победы в Великой Отечественной войне, выступил детский коллектив из КНДР.

Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что Москва и Пхеньян развивают отношения во всех областях, и такая тенденция, по его словам, продолжится.