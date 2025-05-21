В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов

Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний пестицидов и агрохимикатов на полях.

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Кроме того, он призвал ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом, отметив, что к нему часто обращаются пчеловоды из Омска и Новосибирска с тревожными новостями о том, что использование пестицидов без соответствующего информирования вредит их хозяйствам.

По данным РИА Новости, в результате потребления опылённых цветков растений сотнями гибнут пчелы, что сказывается не только на локальном производстве, но ставит под угрозу баланс всей экосистемы.

Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин ранее рассказывал, как распознать отравление пестицидами.

В начале апреля в Москве специалисты провели подкормку пчёл на пасеках.