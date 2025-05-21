На древней мумии из Анд нашли уникальные татуировки

Международная группа ученых из Италии, Германии и Франции выявила необычные татуировки на лице и руке женской мумии из Анд, датируемой XIII–XIV веками. Открытие опубликовано в научном издании Journal of Cultural Heritage (JCH).

© Газета.Ru

Мумия, хранящаяся в Туринском университете, была обнаружена в Андах и тщательно изучена с применением инфракрасной спектроскопии, рентгеновской флуоресценции и рамановской микроспектроскопии.

Анализ выявил три прямые линии на щеках и S-образный узор на запястье, невидимые обычным зрением.

Ученые установили, что татуировки выполнены пигментами из магнетита и пироксенов — неожиданный выбор, так как большинство древних культур использовали уголь. Это первый известный случай применения таких минералов для нательных рисунков.

Исследователи пока не могут расшифровать значение узоров.