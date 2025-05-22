Российские ученые нашли способ упростить запись звука без потери качества

Учёные кафедры телевидения и звукового вещания МТУСИ нашли способ значительно сократить объем высококачественных звукозаписей без потери их качества. Проблема хранения фонограмм с разрядностью 24 и 32 бита, используемой в профессиональной звукозаписи, связана с их большим размером. Даже привычное 16-разрядное представление часто оказывается недостаточным для работы с реальными динамическими диапазонами звука. Исследования показали, что при такой разрядности искажения становятся заметными для слушателя, особенно при малых уровнях сигнала.

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Решение было предложено сотрудниками кафедры О. Б. Поповым и Т. В. Чернышевой. Они разработали алгоритм неискажающего компандирования, который позволяет сжимать динамический диапазон сигнала до 10–15 дБ. Это делает возможным точную передачу звука без искажений даже при использовании стандартного 16-разрядного формата. Более того, этот метод позволяет добиться качества, сравнимого с 32-разрядным сигналом, и даже уменьшить разрядность до 12 бит без заметных для слушателя потерь.

Эффективность нового подхода была подтверждена объективными и субъективными испытаниями. Результаты демонстрируют, что предложенный алгоритм сохраняет высокое качество звука, одновременно снижая объем данных. Это открывает новые возможности для оптимизации хранения и передачи фонограмм в профессиональной звукозаписи.