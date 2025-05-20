У побережья Австралии обнаружили новый вид осьминога

В глубоководном каньоне у побережья Австралии был обнаружен новый вид осьминога, его назвали Opisthoteuthis carnarvonensis или осьминог Карнарвона, в честь местности, где он был найден. Исследование опубликовано в журнале Australian Journal of Taxonomy.

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Отмечается, что новый вид стал десятым и последним, который ученые описали по образцам, собранным во время рейса 2022 года на исследовательском судне Investigator под руководством Национального научного агентства Австралии (CSIRO). Во время своего месячного путешествия в морских парках Гаскойн и каньоне Карнарвон у берегов Западной Австралии специалисты применяли высокотехнологичные камеры, сети и сани для сбора образцов и получения изображений с глубины в тысячи метров под поверхностью океана. В частности, фотографии нового вида осьминога были получены на глубине до 1510 метров.

Opisthoteuthis carnarvonensis является осьминогом-флепджеком — глубоководным перевертышем, способным сплющивать свое тело, принимая форму блина или крошечного студенистого зонтика. При этом он имеет маленькие размеры — до четырех сантиметров в диаметре. Данный вид медленно размножается и растет. Также в отличие от других осьминогов он не пускает чернила и не может менять свой окрас, но обладает большими глазами, которые повышают его способность обнаруживать добычу в слабо освещенных глубинах. Питается новый вид червями и мелкими ракообразными.